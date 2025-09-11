Kriminelle Bande: Geldabholer stand vor Gericht

Seit langem schon beschäftigt diese „perfide Masche“ Kriminalpolizei und Gericht: Bei den Banden handelt es sich meist um kriminelle Vereinigungen aus dem Osten. Die Opfer sind in der Regel betagte Menschen. Diese erhalten einen Anruf, in dem eine angebliche Polizistin aufgeregt mitteilt, dass ein Familienmitglied in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und man nun eine Kaution zahlen müsse, damit die Person wieder aus der Haft entlassen werden könne. Ein Serbe (31), von der Polizei als „Geldabholer“ einer berüchtigten Betrugsbande enttarnt, hatte die Aufgabe, das mühsam Ersparte der ahnungslosen Opfer einzusammeln.