Gewaltige Schäden

Bali: Tote und Vermisste nach Überschwemmungen

Ausland
11.09.2025 09:15

Tourismusgebiete sind nach ungewöhnlich starken Regenfällen auf der indonesischen Insel Bali überschwemmt. Auch die weiter östlich gelegene, bei Urlaubern ebenfalls sehr beliebte Insel Flores ist schwer betroffen. 

0 Kommentare

Auf beiden Inseln kamen bisher insgesamt 18 Menschen ums Leben, sechs weitere gelten als vermisst, teilten die Behörden mit.

Besonders schwer traf es Balis Hauptstadt Denpasar, aber auch in bekannten Touristenzentren wie Canggu und Ubud hätten sich Straßen teilweise in Flüsse verwandelt, schrieb die Zeitung „Bali Sun“. Allein auf Bali starben mindestens neun Menschen in den Fluten. Mehr als 190 Menschen mussten den Behörden zufolge ihre Häuser verlassen und wurden in Gemeindezentren und Schulen untergebracht.

Überschwemmungen und Erdrutsche gehören in Indonesien zur Regenzeit zwischen November und März ...
Überschwemmungen und Erdrutsche gehören in Indonesien zur Regenzeit zwischen November und März fast jedes Jahr zum Alltag. Doch die aktuellen Regenfälle gelten als ungewöhnlich heftig.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
(Bild: AFP/SONNY TUMBELAKA)

Vielerorts herrschte Verkehrschaos, vor allem auf den Zugangswegen zum internationalen Flughafen I Gusti Ngurah Rai. Die Schäden sind lokalen Medien zufolge gewaltig. Touristen in den überfluteten Gebieten wurden aufgefordert, sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben.

Straßen, Unterführungen und Häuser stehen unter Wasser. Autos wurden fortgespült, viele Menschen ...
Straßen, Unterführungen und Häuser stehen unter Wasser. Autos wurden fortgespült, viele Menschen mussten teils mit Booten evakuiert werden.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Kleinkinder auf Flores vermisst
Auch auf der Insel Flores kam es zu schweren Fluten. Im Bezirk Nagekeo forderten Sturzfluten vier Todesopfer, vier weitere Menschen gelten als vermisst. Unter den Opfern ist ein sechs Monate altes Baby. Zu den Vermissten zählen zwei Kleinkinder.

Neue Unwetter erwartet
Für die kommenden Tage werden weitere Unwetter erwartet. Die Meteorologiebehörde BMKG machte so genannte äquatoriale Rossby-Wellen für die enormen Regenfälle verantwortlich. Dabei handelt es sich um große Wasserwellen im Meer, die lang anhaltende Extremwetterlagen auslösen können.

