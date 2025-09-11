Haaland netzt fünfmal – und entschuldigt sich

Erling Haaland hat beim historischen 11:1-Sieg Norwegens gegen Moldau gleich fünfmal getroffen und sich danach sogar beim geschlagenen Goalie Cristian Avram entschuldigt.
„Ich habe mit Erling gesprochen. Er sagte: ‘Es ist nicht meine Schuld‘ und dass er wegen der Tordifferenz einfach weiter versuchen musste, Tore zu schießen. Ich verstehe ihn. Das gehört zum Spiel dazu. Er wollte weiterkämpfen“, erzählte Avram dem norwegischen Sender „TV 2“.
Der Manchester-City-Star hatte nach mehreren Treffern den Ball sofort aus dem Netz geholt, um das Spiel schnell fortzusetzen. Haaland steht nun bei unglaublichen 48 Toren in 45 Länderspielen für Norwegen.
„Nicht sehr angenehm“
Auch vom norwegischen Torhüter-Kollege Örjan Nyland gab es Mitgefühl: „Zum Glück habe ich das selbst noch nicht erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht sehr angenehm war. Ich fühle mit ihm.“
WM-Traum lebt
Mit der perfekten Ausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen und einer Tordifferenz von 21 führt Norwegen die WM-Quali-Gruppe I vor Italien an. Die erste WM-Teilnahme seit 1998 rückt näher.
Avram ist überzeugt: „So wie sie diese Qualifikation begonnen und diese Mannschaft entwickelt haben, werden sie sich natürlich für die Weltmeisterschaft qualifizieren.“
Für Moldau ist der Traum geplatzt: null Punkte, letzter Tabellenplatz. Für Haaland und Norwegen hingegen steht die WM-Tür sperrangelweit offen.
