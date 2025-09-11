Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 40 bis 50 Prozent

Bluthochdruck in Kindheit erhöht das Sterberisiko

Wissenschaft
11.09.2025 09:20
Ein im Alter von sieben Jahren festgestellter Bluthochdruck ist mehr als 50 Jahre später mit ...
Ein im Alter von sieben Jahren festgestellter Bluthochdruck ist mehr als 50 Jahre später mit einem größeren Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden, hält eine Studie fest.(Bild: Diana Light - stock.adobe.com)

Wer schon mit sieben Jahren Bluthochdruck hat, trägt ein um 40 bis 50 Prozent höheres Risiko, 50 Jahre später an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Das zeigt eine US-Langzeitstudie mit 37.000 Kindern. Selbst die Forschenden waren vom jahrzehntelang dauernden Effekt überrascht.

0 Kommentare

Die Daten haben angesichts steigender Hypertonie-Verbreitung (medizinischer Fachbegriff für Bluthochdruck, Anm.) unter Kindern hohe Brisanz. „Hoher Blutdruck ist ein wichtiger, aber auch beeinflussbarer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, schreiben Alexa Freedman von der Abteilung für Präventivmedizin der Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago und ihre Co-Autoren im Fachblatt der amerikanischen Ärztegesellschaft (JAMA; online).

Relevanz von Studien zu Bluthochdruck steigt
Zwar sei bekannt, dass Bluthochdruck schon in jungen Jahren das lebenslange Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine höhere Sterblichkeit erhöhe, doch gebe es bislang nur begrenzte Belege für diesen Zusammenhang über Jahrzehnte hinweg. Besonders relevant sei das, weil erhöhter Blutdruck bei Kindern immer häufiger auftrete. In ihrer Studie untersuchten die Forschenden daher, wie sich der Blutdruck im Alter von sieben Jahren auf die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit bis ins sechste Lebensjahrzehnt auswirkt – und das anhand einer großen, repräsentativen Stichprobe von US-Kindern mit Nachbeobachtung bis ins sechste Lebensjahrzehnt.

21 Prozent der Kinder mit Hypertonie
Die Ergebnisse sind brandaktuell und wurden jetzt auch bei einem Kongress der amerikanischen Kardiologiegesellschaft (American Heart Association – AHA) in Baltimore präsentiert. Zwischen März und Juli dieses Jahres analysierten die Wissenschafter die Gesundheits- und Lebensdaten von 37.081 Personen, die zwischen 1959 und 1965 geboren wurden und bei denen im Alter von sieben Jahren von einem Kinderarzt oder einer diplomierten Krankenschwester der Blutdruck gemessen und dokumentiert worden war. Bei 21 Prozent der Kinder war eine Hypertonie diagnostiziert worden. Bis 2016 starben insgesamt 2837 Teilnehmer, 504 dieser Todesfälle waren auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 54 Jahre.

Zitat Icon

Das Risiko war am höchsten für Kinder, deren Blutdruckwerte in Bezug auf Alter, Geschlecht und Größe zu den oberen zehn Prozent gehörten.

American Heart Association in einer Aussendung 

Das Hauptresultat: „Kinder, die im Alter von sieben Jahren einen höheren Blutdruck hatten, starben mit größerer Wahrscheinlichkeit bis Mitte 50 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Risiko war am höchsten für Kinder, deren Blutdruckwerte in Bezug auf Alter, Geschlecht und Größe zu den oberen zehn Prozent gehörten“, schrieb die AHA in einer Aussendung aus Anlass ihres Kongresses.

Überraschung über Jahrzehnte dauernden Effekt
Sowohl „nur“ erhöhter Blutdruck (zweithöchste Kategorie) als auch regelrechte Hypertonie (unter den höchsten 95 bis hundert Prozent) waren mit einem um etwa 40 Prozent bis 50 Prozent größeren Risiko eines frühen Herz-Kreislauf-bedingten Todes im Erwachsenenalter verbunden. Auch moderate Blutdruckerhöhungen spielten eine Rolle, selbst bei Kindern, deren Blutdruck noch im Normbereich lag. Kinder mit moderat erhöhtem systolischen Blutdruck hatten ein um 13 Prozent größeres Herz-Kreislauf-Risiko. Bei erhöhtem diastolischen Blutdruck stieg die Gefährdung um 18 Prozent.

„Wir waren überrascht, dass Bluthochdruck in der Kindheit viele Jahre später mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht wurde. Insbesondere Bluthochdruck oder erhöhter Blutdruck in der Kindheit kann das Sterberisiko in den nächsten fünf Jahrzehnten um 40 bis 50 Prozent erhöhen“, sagte Hauptautorin Alexa Freedman.

Lesen Sie auch:
Viele Menschen wissen gar nicht, dass ihr Blutdruck zu hoch ist.
Neue Klassifikation
Erhöhter Blutdruck: Wann eine Behandlung nötig ist
05.05.2025
Krone Plus Logo
Fit durch den Winter
Einfache Schritte für einen niedrigeren Blutdruck
28.10.2024
Hypertonie im Griff
So senken Sie Ihren Blutdruck ganz natürlich
17.03.2024

Die Ergebnisse würden laut Freedman die Bedeutung von Blutdruck-Screening-Untersuchungen und die Konzentration auf Strategien zur Förderung einer optimalen Herz-Kreislauf-Gesundheit bereits im Kindesalter unterstreichen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
181.530 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
117.391 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
108.856 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1743 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1311 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Wissenschaft
NASA-Entdeckung
Neue Hinweise: Gab es Leben auf dem Mars?
Um 40 bis 50 Prozent
Bluthochdruck in Kindheit erhöht das Sterberisiko
ETH-Studie bestätigt:
Der Klimawandel ist schuld an vielen Hitzewellen
Ins Weltall abheben
Flug zum Mars im neuen Prater-Planetarium
Krone Plus Logo
Erkennen und helfen
Kinder mit Borderline & Co.: Das sind die Probleme
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf