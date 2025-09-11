Bluthochdruck in Kindheit erhöht das Sterberisiko

21 Prozent der Kinder mit Hypertonie

Die Ergebnisse sind brandaktuell und wurden jetzt auch bei einem Kongress der amerikanischen Kardiologiegesellschaft (American Heart Association – AHA) in Baltimore präsentiert. Zwischen März und Juli dieses Jahres analysierten die Wissenschafter die Gesundheits- und Lebensdaten von 37.081 Personen, die zwischen 1959 und 1965 geboren wurden und bei denen im Alter von sieben Jahren von einem Kinderarzt oder einer diplomierten Krankenschwester der Blutdruck gemessen und dokumentiert worden war. Bei 21 Prozent der Kinder war eine Hypertonie diagnostiziert worden. Bis 2016 starben insgesamt 2837 Teilnehmer, 504 dieser Todesfälle waren auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 54 Jahre.