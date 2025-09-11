Warum Muskeln mehr sind als Masse

Muskelaufbau ist ein Pflichtprogramm für jeden, der belastbar, beweglich und mit aufrechter Haltung durchs Leben gehen will. Denn starke Muskeln sind weit mehr als ein ästhetisches Extra – sie stabilisieren Gelenke, entlasten die Wirbelsäule und schützen vor Verletzungen. Man spürt es beim Treppensteigen, beim Tragen von Einkaufstaschen oder beim langen Sitzen im Büro – eine gut trainierte Muskulatur macht den Alltag leichter und den Körper widerstandsfähiger gegenüber Belastungen und dem natürlichen Alterungsprozess.