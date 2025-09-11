618 Euro Strafe wegen „Schnäppchen“ auf Temu

Das Paket aus Übersee war kaum am Zoll eingetroffen, da schrillten bei den Beamten die Alarmglocken. Denn: Das Kinderleiberl mit Charakteren aus dem Film „Monsters AG“ und die Spangerln mit Figuren aus „Inside Out“ darauf wirkten für die erfahrenen Beamten nicht wie Originale. Sie zögerten nicht lange und zogen die Ware aus dem Verkehr. Doch nicht nur das: Der Zoll schaltete sogar die Anwaltskanzlei Spheriens ein – jene Kanzlei, die in Italien die Markenrechte von Disney vertritt. Deren Gutachten ließ keinen Zweifel: Es handelt sich um Produktpiraterie.