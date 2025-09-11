Nach Affären-Beichte: Hollywoodstar in Salzburg

Hollywood-Star John Malkovich hat ein Faible für Salzburg. Das kann man nicht abstreiten. Bereits seit Jahren zieht es den 71-Jährigen immer wieder zu uns. Ist der Anlass einmal nicht ein privater Kulturbesuch – wie jener vor drei Jahren bei den Salzburger Festspielen – dann steht der US-Schauspieler auch bei uns gerne auf der Bühne. So auch am Sonntag im Schloss Leopoldskron: Er wird eine Lesung abhalten.