John Malkovich

Nach Affären-Beichte: Hollywoodstar in Salzburg

Salzburg
11.09.2025 09:00
Vielleicht trägt die Kulisse in Leopoldskron ja zur Ablenkung bei: Erst vor wenigen Tagen ...
Vielleicht trägt die Kulisse in Leopoldskron ja zur Ablenkung bei: Erst vor wenigen Tagen plauderte John Malkovich voller Reue über seine Liaison mit Ex-Kollegin Michelle Pfeiffer.

Erst kürzlich ließ Schauspieler John Malkovich in einem Podcast-Interview tief blicken und erzählte über eine Liebelei, die er auch nach 37 Jahren noch bereut. Am Sonntag steht der Schauspieler nach seiner Affären-Beichte jetzt in Salzburg mit dem Musik-Literatur-Projekt „Address Unknown“ auf der Bühne.

Hollywood-Star John Malkovich hat ein Faible für Salzburg. Das kann man nicht abstreiten. Bereits seit Jahren zieht es den 71-Jährigen immer wieder zu uns. Ist der Anlass einmal nicht ein privater Kulturbesuch – wie jener vor drei Jahren bei den Salzburger Festspielen – dann steht der US-Schauspieler auch bei uns gerne auf der Bühne. So auch am Sonntag im Schloss Leopoldskron: Er wird eine Lesung abhalten.

„Ich kenne John Malkovich schon seit vielen Jahren und wollte daher unbedingt, dass er bei uns auftritt. Er hat mir das zugesagt und fliegt direkt aus Japan nach Salzburg“, erzählt Salzburg-Global-Seminar-Chef Martin Weiss.

Mit Michelle Pfeiffer drehte Malkovich vor über 30 Jahren. Aus der Arbeitsverbindung wurde ...
Mit Michelle Pfeiffer drehte Malkovich vor über 30 Jahren. Aus der Arbeitsverbindung wurde allerdings mehr, wie der Schauspieler nun gestand.

„Address Unknown“ nennt sich das Musik-Literatur-Projekt, dem Malkovich im Meierhof des Schlosses am Wochenende seine Stimme verleihen wird. Basierend auf dem gleichnamigen Briefroman von Kathrine Kressmann Taylor aus dem Jahr 1938. Der Inhalt: das Ende einer Freundschaft zweier deutsch-amerikanischer Geschäftsleute zu Beginn der NS-Herrschaft.

Gemeinsam mit Schauspieler August Zirner wird Malkovich in einen literarischen Dialog treten. Pianist Gottlieb Wallisch wird die Lesung musikalisch begleiten. Ein Abend, der das Publikum zum Nachdenken anregen soll.

Auch John Malkovich gab sich in den vergangenen Tagen äußerst nachdenklich: Er verriet in einem Podcast-Interview, die Liaison mit seiner Ex-Kollegin Michelle Pfeiffer am Filmset von „Gefährliche Liebschaften“ vor mittlerweile 37 Jahren immer noch zu bereuen.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

