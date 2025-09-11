Mehrere Bewerbe wegen Hitze vorverlegt

Hohe Temperaturen

Die WM in Tokio beginnt am Samstag und findet damit ungewöhnlich spät im Jahr statt – in der Hoffnung, dass es nicht ganz so heiß ist wie im Hochsommer in der japanischen Metropole. Die Temperaturen seien aber nach wie vor auf einem vergleichbaren Niveau, hieß es von World Athletics. Für Sonntag und Montag werden Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet. Zudem ist es in Tokio sehr schwül.