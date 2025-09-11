Mord-Prozess um erschlagenen Möbelpacker

Kommissar DNA klärte Fall

Was keiner damals bemerkt hatte: ein Kletterseil, das tagelang an einem Baum neben dem Wohnhaus hing. Trotz öffentlicher Fahndungsaufrufe und der Beauftragung namhafter Kriminalisten war es letztlich Kommissar DNA, der die Kripo zum mutmaßlichen Täter führte: einem sportlichen Salzburger, der aufgrund anderer Einbrüche sein Genmaterial abgab – und so den Treffer auslöste.