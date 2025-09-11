Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einbrecher angeklagt

Mord-Prozess um erschlagenen Möbelpacker

Salzburg
11.09.2025 08:00
Kripo-Ermittler in der Wohnung des getöteten Stefan M.
Kripo-Ermittler in der Wohnung des getöteten Stefan M.(Bild: Markus Tschepp)

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod von Möbelpacker Stefan M. wird heute der Mordfall im Landesgericht verhandelt: Starb der Salzburger, weil er nur zufällig zu Hause war? Das deutete bereits die Ex des Mordverdächtigen an. Bei einer Verurteilung drohen dem 35-jährigen Angeklagten 20 Jahre oder lebenslange Haft.

0 Kommentare

Mehr als zwei Jahre ist nach dem Tod von Möbelpacker Stefan M. (52) vergangen. Der Salzburger war am 31. Mai 2023 in seiner Wohnung im dritten Stock eines der höchsten Wohnhäuser Salzburgs an der Gabelsbergerstraße gefunden worden – getötet durch neun Schläge.

Nach dem Leichenfund folgte die Fahndung: Polizeischüler der nahe gelegenen Schule durchkämmten das Gebiet – Spürhunde waren vor Ort, Ermittler suchten Spuren in der Wohnung. Lange blieb unklar, wer der Täter war. Und vor allem, wie er in die abgesperrte Wohnung von M. gelangte.

In einer Wohnung in diesem Wohnhaus passierte es.
In einer Wohnung in diesem Wohnhaus passierte es.(Bild: Markus Tschepp)

Kommissar DNA klärte Fall
Was keiner damals bemerkt hatte: ein Kletterseil, das tagelang an einem Baum neben dem Wohnhaus hing. Trotz öffentlicher Fahndungsaufrufe und der Beauftragung namhafter Kriminalisten war es letztlich Kommissar DNA, der die Kripo zum mutmaßlichen Täter führte: einem sportlichen Salzburger, der aufgrund anderer Einbrüche sein Genmaterial abgab – und so den Treffer auslöste.

Die Festnahme erfolgte am 10. Jänner. Später vertraute sich seine Ex-Freundin der Polizei an – und erzählte vom Einbruchsplan des Mordverdächtigen. Offensichtlich dachte der 35-Jährige, dass M. in jener Nacht nicht zu Hause sei. „Aus Reflex“ habe er getötet, hieß es in den Aussagen.

Lesen Sie auch:
Möbelpacker erschlagen
Mordverdacht erhärtet? Ex-Freundin liefert Details
12.02.2025

Weil sie den 35-Jährigen zum Tatort gefahren hatte, wurde die Frau kürzlich als Beitragstäterin für den Einbruch zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Heute aber geht es um den Mordvorwurf.

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
179.960 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
116.260 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
98.378 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1737 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1575 mal kommentiert
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1537 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf