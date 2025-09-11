Mord-Prozess um erschlagenen Möbelpacker

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod von Möbelpacker Stefan M. wird heute der Mordfall im Landesgericht verhandelt: Starb der Salzburger, weil er nur zufällig zu Hause war? Das deutete bereits die Ex des Mordverdächtigen an. Bei einer Verurteilung drohen dem 35-jährigen Angeklagten 20 Jahre oder lebenslange Haft.
Mehr als zwei Jahre ist nach dem Tod von Möbelpacker Stefan M. (52) vergangen. Der Salzburger war am 31. Mai 2023 in seiner Wohnung im dritten Stock eines der höchsten Wohnhäuser Salzburgs an der Gabelsbergerstraße gefunden worden – getötet durch neun Schläge.
Nach dem Leichenfund folgte die Fahndung: Polizeischüler der nahe gelegenen Schule durchkämmten das Gebiet – Spürhunde waren vor Ort, Ermittler suchten Spuren in der Wohnung. Lange blieb unklar, wer der Täter war. Und vor allem, wie er in die abgesperrte Wohnung von M. gelangte.
Kommissar DNA klärte Fall
Was keiner damals bemerkt hatte: ein Kletterseil, das tagelang an einem Baum neben dem Wohnhaus hing. Trotz öffentlicher Fahndungsaufrufe und der Beauftragung namhafter Kriminalisten war es letztlich Kommissar DNA, der die Kripo zum mutmaßlichen Täter führte: einem sportlichen Salzburger, der aufgrund anderer Einbrüche sein Genmaterial abgab – und so den Treffer auslöste.
Die Festnahme erfolgte am 10. Jänner. Später vertraute sich seine Ex-Freundin der Polizei an – und erzählte vom Einbruchsplan des Mordverdächtigen. Offensichtlich dachte der 35-Jährige, dass M. in jener Nacht nicht zu Hause sei. „Aus Reflex“ habe er getötet, hieß es in den Aussagen.
Weil sie den 35-Jährigen zum Tatort gefahren hatte, wurde die Frau kürzlich als Beitragstäterin für den Einbruch zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Heute aber geht es um den Mordvorwurf.
