Knochenjob für Mimin

Katharina Straßer: „Bin eine Schichtarbeiterin!“

Burgenland
11.09.2025 09:00
Nach ihrem Camping-Urlaub in Caorle und einigen unbeschwerten Tagen in Griechenland hat ...
Nach ihrem Camping-Urlaub in Caorle und einigen unbeschwerten Tagen in Griechenland hat Schauspielerin Katharina Straßer der Alltag wieder.(Bild: zVg)

Sie hat ihr Lebtag noch nie gekellnert, in Fastfoodlokalen Pommes frittiert oder sonstige Aushilfsjobs verrichtet, um in der Not Geld zu verdienen. Auch jetzt sagt Mimin Katharina Straßer, dass sie nichts anderes kann, als auf der Bühne zu stehen. Trotzdem schuftet sie an manchen Tagen 17 Stunden!

„Ich wünsch’ mir zum Geburtstag einen Vorderzahn. Den meinen schlug der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Liebe kann es nicht gewesen sein“, trällerte einst Cissy Kraner, die Grande Dame des österreichischen Musikkabaretts. Seit sechs Jahren lässt Schauspielerin und Nestroy-Preisträgerin Katharina Straßer (41) die legendäre Wiener Künstlerin mit einem Liederabend hochleben.

