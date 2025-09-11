Katharina Straßer: „Bin eine Schichtarbeiterin!“

„Ich wünsch’ mir zum Geburtstag einen Vorderzahn. Den meinen schlug der Ferdinand mir ein. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan. Aus Liebe kann es nicht gewesen sein“, trällerte einst Cissy Kraner, die Grande Dame des österreichischen Musikkabaretts. Seit sechs Jahren lässt Schauspielerin und Nestroy-Preisträgerin Katharina Straßer (41) die legendäre Wiener Künstlerin mit einem Liederabend hochleben.