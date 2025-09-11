ÖBB: Österreichs Züge stoppen 490 Mal barrierefrei

In Österreich sind 490 Bahnhöfe mit Personenhalt im Netz der ÖBB-Infrastruktur barrierefrei – das zeigt die Antwort von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit laut Ministerium an der Spitze – der Ausbau geht aber weiter.