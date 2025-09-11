Vorteilswelt
89 Prozent als Ziel

ÖBB: Österreichs Züge stoppen 490 Mal barrierefrei

Österreich
11.09.2025 08:30
Eine barrierefreie Infrastruktur sei ein wesentlicher Faktor für die selbstbestimmte Nutzung des ...
Eine barrierefreie Infrastruktur sei ein wesentlicher Faktor für die selbstbestimmte Nutzung des Bahnverkehrs, heißt es aus dem Ministerium.(Bild: Lauber)

In Österreich sind 490 Bahnhöfe mit Personenhalt im Netz der ÖBB-Infrastruktur barrierefrei – das zeigt die Antwort von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit laut Ministerium an der Spitze – der Ausbau geht aber weiter.

Rund 1,9 Millionen Menschen in Österreich zwischen 15 und 89 Jahren leben mit Einschränkungen bei Aktivitäten im Alltag, wie eine Erhebung von Statistik Austria im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz aus dem Jahr 2024 zeigt. Rund 760.000 Menschen leben mit einer „registrierten Behinderung“.

Barrierefreie Infrastruktur als wesentlicher Faktor
Eine barrierefreie Infrastruktur ist deshalb ein wesentlicher Faktor für die selbstbestimmte Nutzung des Bahnverkehrs durch Menschen mit Behinderungen und Mobilitätseinschränkungen. „Mit dem ÖBB-Rahmenplan 2025–2030 wird die Umsetzung fortgeführt, auch wenn ein Beitrag zur Budgetkonsolidierung geleistet werden musste und einzelne ÖBB-Projekte zeitlich nach hinten geschoben oder gestreckt wurden“, betont Hanke.

Mit dem ÖBB-Rahmenplan 2025–2030 wird die Umsetzung fortgeführt, auch wenn ein Beitrag zur Budgetkonsolidierung geleistet werden musste und einzelne ÖBB-Projekte zeitlich nach hinten geschoben oder gestreckt wurden.

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ)

Bis Jahresende 89 Prozent als Ziel
Österreich verfüge im internationalen Vergleich über einen „sehr hohen Standard bei der Barrierefreiheit von Verkehrsstationen“, so Hanke weiter. Ziel sei es, dass bis Jahresende 89 Prozent der täglichen Ein- und Aussteigenden barrierefreie Verkehrsstationen nutzen können. 

Gleichzeitig will der Verkehrsminister vermehrt in digitale Maßnahmen der Barrierefreiheit investieren, etwa mit neuen Monitoren. Insgesamt sind für die Barrierefreiheit im Rahmenplan in den nächsten sechs Jahren 261,4 Mio. Euro veranschlagt.

