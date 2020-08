Bei den Prinzen herrschte monatelang Funkstille

William erzürnt über „Megxit“

Mit der Entscheidung, sich von den Pflichten des britischen Königshauses zurückzuziehen, habe Harry William Anfang des Jahres richtig wütend gemacht, weiß der royale Insider, der mit seinem Buch „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family“ in den letzten Wochen für reichlich Schlagzeilen gesorgt hat.