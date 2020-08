Marken-Ikone: So entstand das Michelin-Männchen

Seinen ersten großen Auftritt hatte das Michelin-Männchen 1898 auf einer Automobilausstellung in Paris. Auf dem Werbeplakat ist zu sehen, wie es ein mit Glassplittern gefülltes Trinkgefäß hochhält und den Trinkspruch: Nunc est bibendum (Jetzt ist es Zeit zu trinken) verkündet. Damit sollte auf die Haltbarkeit der Michelin-Reifen hingewiesen werden, denn damals waren die Straßen in einem noch deutlich schlechteren Zustand als heute und zudem häufig mit Splittern oder anderen „Reifenkillern“ übersäht. Das lateinische Zitat verstanden viele Leser jedoch nicht. Einige übersetzten den Trinkspruch mit: „Das ist ein Bibendum“. So entstand der heute offizielle Name für das Reifen-Männchen.