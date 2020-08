Direktbank N26 ging gegen Betriebsratsgründung vor

Ganz allgemein scheint die Gründung eines Betriebsrats bei dem Finanz-Start-up nicht gern gesehen zu werden. In einem internen Schreiben heißt es, ein Betriebsrat verstoße „gegen fast alle Werte, an die wir bei N26 glauben.“ Gründe, die gegen einen Betriebsrat sprechen, gibt es aus Sicht des Managements offenbar viele, in dem Schreiben werden mehrere aufgezählt: „Antrieb: Es verlangsamt uns. Einfachheit: Es macht unsere Zusammenarbeit komplexer und hierarchischer. Integrität: Es untergräbt eine Kultur des Vertrauens und könnte zu einem erhöhten Maß an Konfrontation führen. Exzellenz: Es ist kein zeitgemäßes Instrument des Mitarbeiterengagements und schränkt die persönliche Karriereentwicklung und Wirkung ein.“