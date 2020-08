Messezentrum wird Test-Station für MedUni Wien

Das Salzburger Messezentrum wurde in der Corona-Krise schon einmal umfunktioniert: Nach einer Covid-Station wird das Gelände nun zur Test-Station für angehende Medizinstudenten. Um die Sicherheitsabstände einzuhalten, absolvieren am Freitag 2500 Bewerber der MedUni Wien ihre Aufnahmeprüfung in Salzburg.