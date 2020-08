Anlage für Sportverein in Dellach erneuert

Aus Alt mach Neu

750 Arbeitsstunden und 120.000 Euro wurden in das SV-Dellach/Gail-Projekt investiert. Nun verfügt der Platz über eine moderne LED-Flutlichtanlage, 206 Sitzplätze und neue Werbetafeln. Aber auch das Spielfeld selbst wurde auf Vordermann gebracht. „Dreimal in der Woche wird ab sofort gemäht. Gibt es Probleme, rückt Golf-Greenkeeper Mario Oberlojer an“, so Sektionsleiter Marco Längle, der stolz auf sein Team ist: „Ob Funktionäre, Spieler oder unentgeltliche Helfer – alle legten Hand an und halfen bei der Renovierung der Anlage mit. Dank der Hilfe von ASVÖ, Fußballverband, Kommune und der Wirtschaft konnte alles umgesetzt werden.“