Amazon will leere Malls zu Logistikzentren machen

Amazon möchte ehemaligen und nun leerstehenden Shopping-Malls in den USA neues Leben einhauchen und die einstigen Einkaufs- zu Logistikzentren für seine Waren machen, um diese künftig noch schneller an seine Kunden liefern zu können. Die Einkaufshäuser gehören den Ketten Sears und JCPenney, die in den vergangenen Monaten Konkurs angemeldet hatten.