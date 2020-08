Schleppe Arena mit groovigem Jazz wiederbelebt

Dass hier auch Jazz voll zur Geltung kommt und man für gute Stimmung keine vollgedrängten Reihen braucht, war am Freitag in Klagenfurt durch und durch spürbar, als Raimund Spöck 20 Jahre „Café Drechsler“ in der Arena feierte. Mit sonoren, weichen Saxofonklängen legte Ulrich Drechsler einen groovigen Soundteppich bis in die höchsten Töne über die Freiluftränge. Komplexe Schlagzeugrhythmen in berauschenden Geschwindigkeiten von Alex Deutsch brachten so manchen Fuß oder gar Körper ins Schwingen. Oliver Stegers nur scheinbar hintergründige Untertöne ließen hören, dass der Kontrabass mehr ist als ein Begleitinstrument.