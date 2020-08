Rita Ora glänzt in goldenem Bikini-Winzling

„Liebe meine Kurven“

G‘schamigkeit kann man ihr jedenfalls nicht vorwerfen. Im Gegenteil, die Sängerin nimmt ihren Körper an und zeigt ihn gerne. 2017 sagte sie in einem Interview mit der Fitness-Zeitschrift „Shape“, dass sie ihre „Kurven“ liebe. „Ich habe Oberschenkel. Ich bin eine Größe 28 in Jeans. Und das ist eine durchschnittliche, normale Größe.“ Dass sie so normal sei, mache sie stolz. Sie betreibe Sport, aber nicht, um dünn zu sein, sondern um sich besser zu fühlen.