Unternehmern ist Lust auf Investitionen vergangen

„Wir dürfen auch in Coronazeiten nicht auf schlankere Bürokratie für Unternehmen vergessen.“ Jochen Flicker, neuer Obmann für Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer in Niederösterreich, drängt auf Befreiung der Betriebe von unnötigem Verwaltungsaufwand und ebensolcher Schreibarbeit: „Alles, was die Firmen gerade jetzt entlastet, ist doppelt wertvoll.“