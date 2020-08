„Telekom-Branche nicht automatisch Krisengewinner“

140 5G-Sendestationen bereits in Betrieb

Trotz der Krise halte man deshalb daran fest, massiv in den 5G-Ausbau zu investieren, „wir geraden langsam in die Phase des Massen-Rollouts“. Aktuell habe Drei 140 5G-Sendeanlagen in Echtbetrieb in allen Bundesländern, bis Jahresende soll sich diese Zahl mehr als verdoppeln. Beinahe flächendeckend versorgt seien bereits Linz und Wörgl, dazu kämen weite Teile von Wien und Wien-Umgebung bis Bad Vöslau. Für den weiteren Ausbau brauche es jetzt noch mehr Koordination zwischen Telekombranche, Bund, Ländern und Gemeinden, weil vor allem die Versorgung der ländlichen Gebiete wirtschaftlich schwer darzustellen sei.