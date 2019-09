Ab sofort keine anonyme Wertkartennutzung mehr

Ab sofort ist es vorbei mit der anonymen Nutzung von Wertkartenhandys in Österreich: Seit diesem Sonntag gilt die im Sicherheitspolizeigesetz verankerte Registrierungspflicht für alle. Das Gesetz trat eigentlich bereits am 1. Jänner in Kraft, bis 1. September gab es für bestehende Prepaid-SIM-Karten-Kunden jedoch eine Übergangsfrist.