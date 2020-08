Tourismus: Einkaufsparadies am Nassfeld

Für rund 700.000 Euro hat die Stadtgemeinde ein Grundstück am Nassfeld verkauft. Dort soll bald ein Einkaufszentrum mit integrierter Parkgarage entstehen - ein Schub für den Tourismus. In Rattendorf und Jenig werden unterdessen Chaletdörfer ausgebaut und in Tröpolach wird an einem neuen Hotel getüftelt.