Supermarkt statt Erotikshop in Rosegg

Mini-M-Preis

Nun will das Tiroler Unternehmen M-Preis auf 400 Quadratmetern einen „Mini-M-Preis“ eröffnen. Platz findet der Nahversorger in einem ehemaligen Erotik-Markt. M-Preis plant, 400.000 Euro in das Gebäude zu investieren. „Wenn alle Verträge und Beschlüsse erledigt sind, könnte der Nahversorger schon im Oktober eröffnen.“ Im jüngsten Gemeinderat wurde die Unterstützung bereits beschlossen.