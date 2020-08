Trotz Urlaubszeit „noch genug Blutreserven“

Sommer gilt immer als heikle Jahreszeit

Im Sommer kommen tendenziell weniger Personen zu den Blutspendeterminen des Roten Kreuzes. In der Steiermark droht deshalb ein Engpass. Nicht so in Tirol. „Wir haben immer noch einen erfreulich guten Zulauf“, weiß Gaber. Warum das so ist, darüber könne man nur spekulieren, meint er und versucht dann eine Erklärung: „In sehr heißen Sommern kommen weniger Leute, weil viele Angst vor Kreislaufproblemen haben. Heuer ist die Witterung verträglich. Außerdem merkt man, dass viele Tiroler Urlaub daheim machen und dann auch einmal Zeit fürs Blutspenden finden.“