Politik zu voestalpine-Stellenabbau: „Schmerzhaft“

„Es ist bedauerlich, dass sich das Unternehmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, von denen die Luftfahrtbranche besonders betroffen ist, zu diesem Schritt gezwungen sieht. Angesichts der aktuellen Situation war diese Entwicklung leider absehbar“, so Eibinger-Miedl und Kampus am Mittwoch in einer Aussendung. Man werde alles tun, was möglich sei, um die Betroffenen zu unterstützen, sodass sie möglichst rasch wieder einen Arbeitsplatz fänden.