Für diese Bilder gab’s den „Segen von oben“

Apropos abenteuerlustig. Diese Eigenschaft wurde Huber in die Wiege gelegt. In Wien geboren, lebte sie mit ihren Eltern sieben Jahre in Afrika. „Ich verspüre den Wunsch, früher oder später zurückzukehren“, so Huber, die bereits einen Agenten in Los Angeles hat und von einem Filmprojekt zum nächsten gereicht wird. Ihr großes Ziel? „Ich mache Kampfsport und würde gerne mal in einem Kampffilm wie Kill Bill mitspielen. Überhaupt würde ich gerne mal selbst Regie führen oder in Afrika kritische Dokumentarfilme drehen.“