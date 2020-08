Millionen fließen in Projekte

6,5 Millionen Euro fließen in der Region in Landesstraßen, Wasser- und Umweltwirtschaft sowie in den Bereich „Ländliche Struktur“. Allein für Erhaltung und Ausbau der Güterwege sind 830.000 Euro vorgesehen. 2,2 Millionen Euro fließen in Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser. Gleichzeitig werden 1,5 Millionen Euro in die Verbesserung des Lebensraumes an den Flüssen und Bächen investiert. 1,7 Millionen Euro sind für Landesstraßen vorgesehen.