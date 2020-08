Zahl der Corona-Test noch zu gering

Die Zahl der Corona-Tests in den Betrieben steigt von Woche zu Woche. Für verlässliche Aussagen über die Gesamtlage ist die Nachfrage der Hoteliers in Salzburg aber noch zu gering. Immer mehr Touristiker drängen daher auf flächendeckende Tests. Zudem hätte mit den Virus-Testungen früher starten müssen, so die Kritik.