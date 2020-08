„Pepis“ neuer Auftrag startet mit brisantem Duell

Auch für Robert „Pepi“ Strobl, einer der interessantesten Transfers in diesem Sommer. Der 34-Jährige, der 64 Bundesliga-Partien für Grödig und knapp 120 in der 2. Liga (Grödig, Hartberg) in den Beinen hat, verließ den SAK und wagte bei Regionalliga-Konkurrent Kuchl einen Neustart. Das sorgte für einiges Aufsehen. „Auch ich habe Anrufe bekommen. Und einer hat gemeint: Was willst du bei einem mittelmäßigen oder eher schlechten Verein?“