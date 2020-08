Opfer enthüllt Prinz Andrews sexuelle Vorlieben

„Widerlich“

In den jetzt veröffentlichten Akten, finden sich auch Auszüge aus einem Buchmanuskript, das Giuffre geschrieben hat. Titel: „Billionaire Playboy’s Club“, also der „Milliardärs-Playboy-Klub“. Darin klagt sie an, dass es schwer gewesen sei, die bizarren sexuellen Vorlieben der Männer, an die sie von Epstein weitergegeben wurde, zu ertragen. „Es war nicht leicht, die sexuellen Gelüste dieser eigenartigen Männer zu erfüllen, der Prinz war einer von ihnen“, soll sie laut der britischen Zeitung „Daily Mail“, der die Akten vorliegen, niedergeschrieben haben.