Gewitterfreie Tage im Juli waren die Ausnahme

Das Gewitter in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat so manchem Kärntner den Schlaf geraubt. Zum Glück hat es keine nennenswerte Schäden gegeben. Dafür schüttete es 50 Liter pro Quadratmeter und über Kärnten entluden sich 4000 Blitze. Im Juli wurden in unserem Bundesland 20 Gewittertage verzeichnet.