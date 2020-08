Verletztes Paar in Wohnhaus: Ehestreit eskalierte

Die Polizei in Lustenau hatte am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus einen 75-jährigen Mann mit Stichverletzungen im Bauchbereich und seine 77-jährige Frau mit einer Kopfverletzung aufgefunden. Ein Küchenmesser mit Blutspuren wurde sichergestellt. Das Paar wurde ins Krankenhaus gebracht.