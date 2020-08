Pendlern könnte Verteuerung drohen

Als großer Wurf in der Verkehrspolitik wird das 1-2-3-Ticket gepriesen. Doch just in der am dichtest besiedelten Region des Landes sieht man das offenbar nicht so. Denn Pendler im Wiener Umland befürchten Mehrkosten. Hans Stefan Hintner, Bürgermeister von Mödling: „Es darf zu keiner Schlechterstellung kommen!“