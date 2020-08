Kein zweites Notre-Dame in heimischen Pfarrkirchen

Geübt wurde auch in der Pfarrkirche Laxenburg im Bezirk Mödling: „Nachdem hier gerade umfangreiche Sanierungen stattfinden, waren die Voraussetzungen ideal. Annahme war ein Entstehungsbrand nach Wartungsarbeiten am Glockenturm, wobei ein Arbeiter vom Rauch eingeschlossen wurde“, so Kommandant-Stellvertreter Mario Hütter. 30 Mann standen im Übungseinsatz und sorgten für einen reibungslosen Ablauf.