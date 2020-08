Land ändert Gesetz für grüne Dächer und Fassaden

Die Städte sollen grüner werden – so lässt sich die geplante Gesetzesänderung auf Initiative von Landesvize Stephan Pernkopf zusammenfassen. „Gemeinden bekommen dadurch eine Handhabe, die Begrünung von Gebäudedächern sowie Fassaden im Bebauungsplan vorzuschreiben“, sagt Pernkopf. Das betrifft auch die Errichtung von privaten Parkplätzen. Das alles, um an heißen Sommertagen für Abkühlung in dicht besiedelten Gebieten – und bei den immer öfter auftretenden starken Regenfällen für bessere Versickerung zu sorgen.