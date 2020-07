2,5 Millionen Euro Schaden nach Hagel-Unwetter

Erinnerungen an Zeltfest-Tragödie

100 Feuerwehrleute eilten gegen 18.30 Uhr zu einem Großbrand durch Blitzschlag in Attersee/A. Eine Nachbarin schlug Alarm, der Bewohner (82) wurde nicht verletzt. Die Anfahrt der Einsatzkräfte gestaltete sich schwierig, weil viele Badegäste auf der Flucht vorm Unwetter auf dem Heimweg waren. „Wären wir fünf Minuten später alarmiert worden, hätte das Feuer auf das Nebengebäude übergegriffen“, so Robert Schönberger, Kommandant der Feuerwehr St. Georgen/A. In St. Johann/W. fegte ein Windstoß ein Dach von einem Haus – zwei Minuten später war wieder alles ruhig. Bei den Helfern in „Saiga Hans“ löste dies Erinnerungen an das Zeltfest-Drama vor drei Jahren aus, wo eine Orkan-Böe zwei Tote und 140 Verletzte forderte.