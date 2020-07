Velden: Amsel nistet in Gartenbauabteilung

Zwischen Ware und Kunden nistet eine Amselmutter in Velden. Sie zieht ihre Jungen in der Gartenabteilung im Lagerhaus groß. Die Kunden sind vom Nachwuchs angetan, die Bediensteten überrascht: „Es fühlt sich an, als wären sie Haustiere geworden. Spricht man sie an, zwitschern sie zurück.“