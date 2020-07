Hotelgäste retten Wienerin (77) aus dem Wörthersee

„Wir haben der älteren Dame zugeschaut, wie sie ins Wasser rein ist. Zuerst haben wir gedacht, sie taucht, dabei dürfte sie gleich das Bewusstsein verloren haben“, erzählt Mario Berdich (37) aus Brunn am Gebirge (NÖ), der sich am Sonntagabend mit seiner Frau Conny auf dem Steg befand. Berdich ist gleich ins Wasser gesprungen und hat die Frau noch im Wasser in Rückenlage gebracht.