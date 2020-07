Alltag hinter der „Schleuse“

Michaela (Name von der Redaktion geändert) war während der Hochphase der Pandemie in der Triage und in der „Schleuse“ im Einsatz. Durch die Triage mussten alle Patienten und Besucher, um auf COVID-19-Symptome kontrolliert zu werden. Wer Symptome aufwies, wurde in die „Schleuse“ gebracht, also in eine separierte Abteilung, in welcher weitere Untersuchungen stattfanden. Eine echte Massenabfertigung: Pro Tag wurden zwischen 200 und 500 Patienten in der Triage voruntersucht, etwa ein Drittel davon landete in der Schleuse. Zum Knochenjob gesellte sich auch noch ein erhebliches gesundheitliches Risiko: Denn eigentlich hätte das Personal FFP2- oder FFP3-Masken tragen sollen, doch gerade am Anfang waren diese Mangelware. „Die Maske war ein Gut, das du beinahe mit deinem Leben geschützt hast“, erzählt Michaela. Notgedrungen mussten die Mitarbeiter ein- und dieselbe Maske bis zu elf Tagen tragen - dabei galt eigentlich die dringende Empfehlung, den Mund-Nasen-Schutz täglich zu wechseln. „Da kann ich aber niemandem einen Vorwurf machen. Unser Arbeitgeber hat von überall her Masken bestellt, nur ist die Ware nicht angekommen.“ Stattdessen wurden die Maskenlieferungen an den Grenzen abgefangen und beschlagnahmt.