Ab heute Totalsperre am Müllner Steg

Nach einem Vierteljahrhundert haben dem Müllner Steg die Zeichen der Zeit zugesetzt: Die Salzachbrücke rostet vor sich hin, der Belag ist abgenutzt. Daher steht ab heute eine Generalsanierung am Plan. Nur so kann die Gebrauchstauglichkeit und in weiterer Folge die Tragfähigkeit gewährleistet werden. Dabei bekommt der Steg eine vollflächig neue Beschichtung, die rostigen Stellen an der Unterseite des Stahltragwerkes werden mit Korrosionsschutz saniert und die beiden Bewegungsfugen ausgetauscht.