Radfahrer von Pkw-Lenker übersehen und erfasst

Ein Radfahrer wurde am Sonntagnachmittag von einem Pkw-Lenker in Grabelsdorf bei St. Kanzian am Klopeinersee während dessen Abbiegemanöver übersehen und schwer erfasst. Der Biker wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.