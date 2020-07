15 Jahre „Zapfenstreich“ für Gendarmerie

An die Gendarmerie erinnern indes heute vor allem Gedenkstätten wie in Wiener Neustadt an die 156-jährige Geschichte der Gendarmerie. An der Südmauer des Friedhofs der Militärakademie ruht mit Johann Franz Kempen einer der zentralen „Baumeister“ der Gendarmerie, der von Kaiser Franz Joseph 1849 zum Generalinspektor ernannt wurde. In der Allzeit Getreuen steht zudem das sogenannte Kempenkreuz. Es befindet sich an jener Stelle nahe dem Forsthaus bei der Waldschule, an dem 1859 eine Bethalle in Gedenken an den Eintritt Kempens in die Armee geweiht wurde.