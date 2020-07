„Forza Motorsport“ rast auf Xbox Series X und PC

Noch einmal realistischer als ohnehin schon soll das neue „Forza Motorsport“ werden, das Microsoft am Donnerstagabend im Rahmen eines Xbox-Showcase offiziell enthüllt hat. Dank Raytracing soll in Kombination mit der Spielengine ForzaTech eine „lebendige Welt“ entstehen, „in der alles miteinander verbunden ist - von den Oberflächen der Autos, die sich gegenseitig spiegeln, über die leuchtend rote Farbe, die von nassem Asphalt reflektiert wird, bis hin zu lebensnaher Licht- und Schattensimulation“, so das Versprechen. Entwickelt von Turn 10, wird „Forza Motorsport“ auf Xbox Series X, PC und im Xbox Game Pass verfügbar sein. Derzeit befindet sich das Spiel jedoch noch in einem „frühen Entwicklungsstadium“.