Mit reichlich PS durch die Krise

Los geht’s! Ab heute kämpfen die Springreiter auf der Anlage vom steirischen Ass Markus Saurugg in Gniebing um die Platzierungen. Es ist gleichzeitig auch das erste größere Springreit-Event in der Steiermark. „Weniger Teilnehmer haben wir wegen der Krise zum Glück nicht“, erzählt der Hausherr. So sind bisher circa 120 Reiter mit rund 180 Pferden fürs Wochenende gemeldet. Im Vorjahr waren es um die 200 Tiere. Für alle Kurzentschlossenen hat der Veranstalter, der selbst mit einigen Pferden an den Start gehen wird, noch eine Botschaft: „Abweisen und wieder nach Hause schicken werde ich sicher keinen Reiter.“