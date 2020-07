Salzburger Allianz gegen unrechte Corona-Strafen

181.000 Euro an Strafen wurden in Salzburg bis Mitte Juni aufgrund des Covid-19-Gesetzes verhängt. Teilweise zu Unrecht, wie auch der Verfassungsgerichtshof am Mittwoch bestätigte. Für Neos, FPÖ, SPÖ und Grüne ist klar: Die Strafen sollen teilweise erlassen werden. Der Landeshauptmann sucht einen einheitlichen Weg.