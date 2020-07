Festival wird zu Picknick: Indie-Pop am Walchsee

Am Südufer, dort wo bisher das Festival am See stattfand, lassen „5/8erl in Ehr,n“, „5K HD“ und „Lylit“ diesen Sommer doch noch das bereits schmerzlich vermisste musikalische Live-Feeling aufkommen. Host Yasmo sorgt zwischen den Shows mit ihren kritisch-ironischen Slams für eine gehörige Portion Unterhaltung.