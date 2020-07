Urlauber stürzte mit Rad in Bach und starb

Unfallopfer verstarb in der Klinik

Kurze Zeit darauf wurde der Verunfallte von der Bergrettung Nassereith aus dem steilen Bachbett geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo er jedoch auf Grund seiner schweren Verletzungen verstarb. Erst als die Ehefrau am Mittwoch, nachdem ihr Mann die ganze Nacht über nicht in die Urlaubsunterkunft zurück kam, eine Abgängigkeitsanzeige erstattete, konnte die Identität geklärt werden.