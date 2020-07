Festspielgäste haben wenig Angst vor den Masken

Ab Freitag gilt die Maskenpflicht wieder in Supermärkten, der Post und Banken. Ob sie auch auf Kulturinstitutionen ausgeweitet wird, steht in den Sternen. Derzeit müssten Festspielbesucher Masken bis zum Sitzplatz tragen. Der „Krone“-Lokalaugenschein zeigt: Für die meisten wäre auch eine Pflicht am Platz okay.