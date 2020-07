„Corona-freier“ Bezirk: Ort tanzt aus der Reihe

Das Außerfern gilt in Sachen Corona quasi als Vorzeigebezirk. Gerade einmal 56 Personen waren dort seit Ausbruch der Krise am heimtückischen Virus erkrankt. Nachdem zuletzt wochenlang die „Null“ stand, weist die Statistik nun wieder sechs Infizierte auf. Allesamt in Berwang. Die „Krone“ hat beim Land nachgefragt, was hinter diesem kleinen Cluster steckt.